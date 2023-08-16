تجديد حبس مزارع متهم بإطلاق أعيرة نارية على 3 أشخاص في سوهاج

أمرت جهات التحقيق المختصة، بتجديد حبس مزارع 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإطلاق أعيرة نارية على 3 أشخاص من بينهم طالبة؛ ما أدى إلى مقتـل أحدهم وإصابة الـ2 الآخرين بطلقات نارية بأماكن متفرقة بالجسم، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تلقت اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا بورود بلاغ من الأهالي، يؤكد نشوب مشاجرة دائرة المركز، ووجود جثة ومصابين.

حالة وفاة في المشاجرة

وتبين أن طرفي المشاجرة هما طرف أول «م ع.م» 63 عاما، بالمعاش، توفي إثر إصابته بطلق ناري بالرأس، و«م ه.م» 38 عاما، مزارع، مصاب بطلق ناري بالجانب الأيمن، والمدعوة «هاجر ع.ح» 18 عاما، طالبة، مصابة بطلق ناري في الظهر»، جرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية.

أما الطرف الثاني ضم «مختار أ. م» 27 عاما، عامل، «وم ع.أ» 62 عاما، مزارع، وجرى ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية آلية، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية آلية.

واتهم الثاني والثالثة من الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما،ونتج عنها إصابتهما ووفاة الأول، بسبب خلافات النسب، واعترفا الطرف الثاني بارتكابهما الواقعة لذات السبب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.