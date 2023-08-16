حبس شخصين بتهمة إنهاء حياة شقيقهما في سوهاج 4 أيام

قررت الجهات المختصة، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، إذ أقدما على إنهاء حياة شقيقهما، بإطلاق أعيرة نارية عليه من سلاح كان بحوزة أحدهما، في أثناء تواجد المجني عليه بمفرده داخل قطعة أرض زراعية خاصته، بسبب خلافات على الميراث.

شقيقان ينخهبا حياة شقيقهما الأكبر بسوهاج

وتعود تفاصيل وأحداث الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا يفيد ورود بلاغ من المستشفى الجامعي، بوصول «م ن ف» 47 سنة، مزارع، يقيم بناحية جزيرة محروس، دائرة مركز أخميم مصابًا بطلق ناري وجرح قطعي بفروه الرأس من الخلف، وتُوفي عقب وصوله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة، شقيقا المجني عليه، إثر استهدافه في أثناء تواجده بمفرده داخل الأرض الزراعية، وتعديهما عليه وإطلاق أعيرة نارية من سلاح بحوزة أحدهما، بسبب خلافات الميراث.

ضبط السلاح المستخدم في الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان جهات المختصة، جرى ضبط «ح. ن. ف» عامل، و«م. ن. ف» عامل زراعي، شقيقا المجني عليه، ويقيمان بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، كما تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن «فرد محلي - عدد من الطلقات لذات العيار».

وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق التحقيق.