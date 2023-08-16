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محافظ سوهاج: افتتاح مجمع الخدمات الصناعية بقرية نجوع بني واصل قريبًا

كتب:

شيماء دراز
12:04 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
محافظ سوهاج

محافظ سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تجهيز وتركيب الآلات والمعدات اللازمة تمهيدا لتشغيل مشروع مجمع الخدمات الصناعية بقرية نجوع بني واصل بمركز ساقلتة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

مجمع بني واصل للخدمات الصناعية 

وأوضح محافظ سوهاج أن مجمع الخدمات الصناعية يهدف إلى تدريب وتشغيل الشباب ودعم أصحاب الحرف الصناعية، مشيرا إلى أن المشروع يتكون من طابقين أرضي وعلوي، ويضم 15 ورشة بكل طابق، بإجمالي 30 ورشة، ويهدف المجمع إلى تشغيل من 70 إلى 100 شاب من أصحاب الحرف، ويضم ورش متنوعة لخدمة أهالي مركز ساقلتة، ويوفر فرص عمل للشباب فضلا عن دعم الصناعات والحرف الصغيرة واليدوية بالمحافظة.

خطوط إنتاج مجمع بني واصل الصناعي 

يذكر أن المجمع يعمل بنظام خطوط الإنتاج ومنها «خط إنتاج الشاليموه، خط إنتاج ورق الكاشير، خط إنتاج أظرف الخطابات، خط إنتاج بكر سوليتب، خط إنتاج مشغل خياطة متكامل، خط إنتاج الكرتون مضلع نص اتوماتيك، طباعة 2 لون كرتون مضلع، خط إنتاج اكواب الكرتون، خط إنتاج علب كرتون مقاسات صغيرة».

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