اليوم.. أول جلسة تداول لطرح السكر في البورصة السلعية

تعقد اليوم الخميس 17 أغسطس 2023، أول جلسة تداول لسلعة السكر في البورصة السلعية، ليزداد عد السلع التي يتم تداولها في البورصة إلى 4 سلع وهي «القمح، والذرة الصفراء، والردة، والسكر».

طرح السكر في البورصة السلعية

ويستقبل رابط البورصة المصرية للسلع من هنـــا، طلبات تسجيل عضوية الشركة في البورصة، من أجل التمكن من دخولها في عمليات تداول السلع عبر البورصة، إذ تتيح الفرصة لشركات إنتاج السكر، بداية من اليوم، لطرح منتجهم في البورصة.

وتساهم عملية تداول وطرح السلع المختلفة في البورصة السلعية، إلى ضبط الأسواق وخفض الأسعار، تنفيذا لتعليمات الحكومة بتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية منها، من أجل ضبط أسواق السلع واستقرار أسعارها الناتجة من تقليل حلقات التداول بين المنتجين للسلع والمصنعين وكافة عناصر سلاسل الإمداد.

سعر السكر في الأسواق

ويبلغ سعر السكر في الأسواق من 20 حتى 30 جنيها، فيما يستقر سعر السكر المدعم على بطاقة التموين عند 12.60 جنيها للمستفيدين من الدعم، وتوفر وزارة التموين من خلال المجمعات الاستهلاكية السكر بالسعر الحر عند 20 جنيها للمواطنين غير حاملي البطاقات.