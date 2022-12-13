تفاؤل بـ«البورصة السلعية» في السوق المحلية.. وتجار: الأسعار ستتراجع

تفاءل تجار بـ«البورصة السلعية»، التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية قبل أيام، قائلين في تصريحات لـ«الوطن» إنها أداة تسعير عادلة للمنتجات التي يمكن تخزينها، وأنها كفيلة بالهبوط بالأسعار الفترة المقبلة، للعديد من الحبوب مثل الذرة والعدس والفول والقمح.

«السيد»: البورصة السلعية تساهم في تنظيم أسعار السوق بشكل عادل

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، إنَّ البورصة السلعية قائمة على سلع يمكن تخزينها، وبالتالي فالدواجن المجمدة من السهل عرضها وتداولها من خلال تلك الآلية، ناصحاً بالتوجه نحو بيع الدواجن المجمدة بشكل أكبر وتعميم تطبيق قانون 70 على الأسواق.

وأضاف «السيد» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ المنتجات الطازجة غير الصالحة للتخزين سيكون تداولها أكثر صعوبة بخلاف المعلبة والمجمدة، متوقعاً أن يساهم عرض المنتجات الغذائية في البورصة السلعية في تنظيم أسعار السوق بشكل عادل.

وتابع:«ستساهم البورصة السلعية في خفض الأسعار بالتأكيد نظراً للتفاوت بين سعر المعروض من كل سلعة، كما أنَّ المنافسة الحرة دوماً ما تساهم في ضبط الأسواق بشكل أكبر.

البورصة السلعية ستوفر شفافية الأسواق وتضبط الأسعار

أكد طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، مساهمة البورصة السلعية في ضبط الأسواق وتنظيم وتقنين الأسعار، من خلال تطبيق منظومة تتيح عرض السلع وسط قدر عالٍ من الشفافية والوضوح.

وأضاف «حسانين» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ إتاحة جميع أسعار الحبوب من عدة منتجين أمام المستهلك يتيح للأخير حرية الاختيار، وبالتالي سيدفع تلك الأسعار نحو الهبوط إلى السعر العادل لكل سلعة، متوقعاً انخفاض متوسط الأسعار بشكل عام مع بداية العام الجديد.

طرح دقيق القمح بالبورصة السلعية البداية.. والبقية ستأتي تباعاً

تابع رئيس غرفة الحبوب، عن بدء التجار في طرح دقيق القمح بالبورصة السلعية، ومن المتوقع ضخ الحبوب كالذرة والعدس والفول وخلافه تباعاً قريبا.