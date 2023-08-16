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طرح السكر في البورصة السلعية غدا.. وعشماوي: يضبط الأسعار

كتب:

وفاء الصعيدي
10:58 ص | الأربعاء 16 أغسطس 2023
السكر - صورة أرشيفية

السكر - صورة أرشيفية

تبدأ شركات إنتاج السكر طرحه في البورصة السلعية غدا، ليتم تداوله في أول جلسه له داخل البورصة، بالنسبة للشركات المسجل عضويتها في البورصة المصرية للسلع.

طرح السكر في البورصة السلعية

وتتيح البورصة السلعية إمكانية تسجيل العضوية للشركات من هنا، وقال الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، إنّ طرح وتداول السكر في البورصة يأتي اتساقا مع سياسة الدولة المصرية، وتوجه الحكومة لتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية منها، وإتاحة السلع وتوافرها في منافسة متكافئة تتميز بالشفافية.

تداول السلع في البورصة

وأشار عشماوي، في بيان له منذ قليل، أن تداول السلع في البورصة السلعية، يهدف إلى ضبط أسواق السلع واستقرار أسعارها من خلال إنشاء علاقة تداول مباشرة بين كل من المنتجين للسلع والمصنعين وكافة عناصر سلاسل الإمداد، لشركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة.

والسكر هي السلعة الرابعة التي يتم طرحها في البورصة السلعية، بعد القمح والذرة الصفراء والردة، فيما تسعى البورصة لطرح مزيد من السلع الأخرى للتداول، وفقا لتصريحات رئيس البورصة السلعية.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.