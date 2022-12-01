«التموين» تطرح 10 آلاف طن قمح روسي للبيع في البورصة السلعية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح 10 آلاف طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص، وذلك عبر منصة البورصة المصرية للسلع.

سعر طن القمح الروسي في البورصة السلعية

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها منذ قليل، أن سعر طن القمح الروسي المطروح في البورصة السلعية يبلغ 9 ألاف و750 جنيه مصري للطن الواحد، مشيرة إلى تنفيذ عدد 17 عملية شراء بالفعل للقمح عبر منصة البورصة.

طلبات الشراء على منصة البورصة السلعية

وأشارت وزارة التموين أن عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها على منصة البورصة المصرية للسلع بلغت 31 طلبا بإجمالي كمية قدرها 21 ألف و116 طن، وأن هذا يمثل ضعف الكمية المعروضة من قبل هيئة السلع التموينية كبائع وبمتوسط سعر 9766.67 جنيه مصري.

وذكرت وزارة التموين أن البورصة المصرية للسلع ستعقد ثالث جلساتها يوم الأحد المقبل 4 ديسمبر 2022 في تمام الساعة الثانية ظهراَ.