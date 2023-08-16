الرئيس السيسي: المشروعات الجاري تنفيذها في جرجوب ستغير الوضع هناك

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه تناقش مع رئيس الوزراء ومحافظ مطروح من أجل تنظيم تواجد القبائل طبقا لأعرافها حتى تكون للدولة المصرية فرصة لتقديم الخدمات المختلفة مثل التعليم ليكون التنظيم أفضل من الموجود بالشكل الحالي.

وأضاف السيسي، خلال لقائه مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، والذي نقلته قناة إكسترا نيوز: «ما تم هنا في السنوات الماضية ليس كثيرا، لكنه خطوة في تطوير حقيقي تستهدفه الدولة المصرية، مثلا يمكنكم النظر إلى الإسكندرية، يوجد عدد كبير من السكان يعيشون حول ميناء الإسكندرية، وهناك ميناء جرجوب الذي افتتحنا جزءًا منه ونطور جزءا كبيرًا منه .. التطوير ده هيعمل إيه في منطقة جرجوب، المشروعات التي يتم تنفيذها هناك في جرجوب ستغير الوضع».

طفرة في التنمية بمطروح

وشهدت محافظة مطروح في عهد الرئيس السيسي طفرة تنموية غير مسبوقة على مدار السنوات الماضية، وكان قطاع الإسكان من أبرز القطاعات التي أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا، إذ شهدت مطروح إنشاء المدينة السكنية في الضبعة بمحافظة مطروح.

كما شهدت محافظة مطروح مشروعات تنموية وخدمية عديدة، في 5 قرى تابعة لها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي غيّرت بنيتها التحتية والأساسية بالكامل، ولمسها أهالي قرى مدينة السلوم، وعلى مدار سنوات عدة عملت مؤسسة حياة كريمة على تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة بمدينة مطروح والقرى التابعة لها، باعتبارها من الأماكن الحدودية الأكثر احتياجًا للخدمات، ضمن المشروع الإنساني الأكبر في التاريخ.

ولم يغب ملف الطرق عن اهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح، إذ حققت الدولة نجاحات ملموسة على أرض الواقع غيرت من شكل الحياة بالمحافظة، منها على سبيل المثال رصف طريق قرية الرويسات بحري السكة الحديد، ورصف طريق تجمع لواح بمطروح، ومحور المرحوم علي حميدة بمطروح، إضافة إلى تنفيذ مشروعي محور الضبعة ورصف «سيدي براني - السلوم»، إلى جانب عدد من المشروعات الطموحة لتنمية الساحل الشمالي الغربي للبلاد في مختلف المجالات ومنها الزراعية والسياحية.