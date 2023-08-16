الرئيس السيسي: «خدمت في السلوم وكانت مشكلة الصرف الزراعي موجودة ولسه مستنياني»

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ذكرياته مع أهالي مطروح: «أنا سعيد أني ألتقي بكم وأنا كان ليا نصيب أشتغل وأنا ظابط صغير في السلوم وعارف أهلها كويس وعارف أهل المنطقة الغربية كويس».

وتذكر السيسي خلال لقائه مع أهالي مطروح مشكلة الصرف الزراعي في سيوة، قائلًا: «سيوة اللي الحاج بلال بيقولي عليها أنا روحتها سنة 86 و87 كنت في دورية استطلاع هناك وكان فيها مشكلة الصرف الزراعي ولقيت المشكلة لسه مستنياني بعد أكتر من 35 سنة».

وتابع الرئيس السيسي: «ناس مطروح والسلوم طيبين ورجال ثقة وشرف ودين».

وشهدت محافظة مطروح في عهد الرئيس السيسي طفرة تنموية غير مسبوقة، وكان قطاع الإسكان من أبرز القطاعات التي أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا، إذ شهدت مطروح إنشاء المدينة السكنية في الضبعة بمحافظة مطروح.

كما شهدت محافظة مطروح مشروعات تنموية وخدمية عديدة، في 5 قرى تابعة لها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي غيّرت بنيتها التحتية والأساسية بالكامل، ولمسها أهالي قرى مدينة السلوم، وعلى مدار سنوات عدة عملت مؤسسة حياة كريمة على تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة بمدينة مطروح والقرى التابعة لها، باعتبارها من الأماكن الحدودية الأكثر احتياجًا للخدمات، ضمن المشروع الإنساني الأكبر في التاريخ.

ولم يغب ملف الطرق عن اهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح، إذ حققت الدولة نجاحات ملموسة على أرض الواقع غيرت من شكل الحياة بالمحافظة، منها على سبيل المثال رصف طريق قرية الرويسات بحري السكة الحديد، ورصف طريق تجمع لواح بمطروح، ومحور المرحوم علي حميدة بمطروح، إضافة إلى تنفيذ مشروعي محور الضبعة ورصف «سيدي براني - السلوم»، إلى جانب عدد من المشروعات الطموحة لتنمية الساحل الشمالي الغربي للبلاد في مختلف المجالات ومنها الزراعية والسياحية.