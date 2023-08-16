الرئيس السيسي عن أزمة الكهرباء: «لما يكون عندنا عبء هنعدي بتفهم الناس»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي «اوعوا تفتكروا أي تحدي الدولة تقدر تتغلب عليه لوحدها، وإنما بتفهم الناس وتحملهم نقدر نعدي».

وتحدث الرئيس خلال لقائه بأهالي مطروح عن مشكلة الكهرباء: «لما كان فيه أزمة كهرباء مش الانقطاع ده، الفترة اللي فاتت كان فيه أزمة كهرباء حقيقة وعديناها بفضل الله سبحانه وتعالى وجت الفترة اللي فاتت ذروة، واضطرينا نخفف الأحمال».

وأضاف: «عشان تبقى واصلة للناس لأن حجم الوقود المطلوب عشان نشغل المحطات بعد التكلفة الزيادة في أسعار الوقود بقت عبء علينا هو إحنا الكهرباء ووقود السيارات بناخده نبيعه بالدولار ولا الجنيه؟ بنبيعه بالجنيه لكن بنشتريه بالدولار».

وتابع الرئيس السيسي «لما يكون عندنا عبء نساع بعضنا.. إحنا مبنخبيش عليكم حاجة».