محافظ الإسكندرية لوفد حقوق الإنسان: نعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمكتبه اليوم وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار متابعة تنفيذ فعاليات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

في بداية اللقاء رحب محافظ الإسكندرية بأعضاء الوفد على أرض الإسكندرية، مؤكدًا أهمية هذا اللقاء خاصة أنه يدعم تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية وتنمية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمواطن، لترسيخ ممارسات حقوق الإنسان بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

محافظ الإسكندرية: الدولة تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين

وأكد محافظ الإسكندرية أن الدولة تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث حظت الإسكندرية بالنصيب الأكبر من الاهتمام الرئاسي في المشاريع القومية ومنها مشروع تطوير محور المحمودية ومحور المشير أبو ذكري فضلًا عن تنفيذ مشروع بشاير الخير المشروع الذي يعد نقلة نوعية كبيرة للسكن الآدمي للفئات الأكثر احتياجًا.

ولم تغفل الدولة عن ذوي الهمم في رؤيتها للتطوير، حيث وفرت شاطئ لذوي الهمم والمكفوفين الذي يعد أول شاطئ مخصص لهم على مستوى الجمهورية في الإسكندرية، تحقيقاً لمبدأ الدمج المجتمعي وخلق حياة كريمة لهم.

فتح باب للتواصل مع ممثلي المجتمع المدني

أما فيما يتعلق بملف المجتمع المدني في الإسكندرية، أكد «الشريف» أن المحافظة تسعى دائما لفتح باب للتواصل والتعاون مع ممثلي المجتمع المدني بالشارع السكندري كونهم حلقة وصل لنقل نبض الشارع للمسؤولين ومن ثم أنشأت المحافظة جروب واتس آب «الإسكندرية مواطن ومسؤول» يجمع بين كل الأجهزة التنفيذية وممثلي المجتمع المدني لجروبات الواتس أب الخدمية للوقوف أولا بأول على جميع شكاوى المواطن السكندري والعمل على حلها بشكل فوري.

ومن جانبه عبر سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس ورئيس لجنة نشر الثقافة عن سعادته بحفاوة الترحيب مشيدًا بالتطور الذي لاحظه على أرض الإسكندرية منذ بداية الزيارة.

وأوضح أن الأجندة التنفيذية للوفد تحمل عدة لقاءات مع المسؤولين التنفيذيين داخل المحافظة وخاصة لجنة الشكاوى المعنية بالتعامل مع المواطنين ووحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، كما تتضمن زيارة الوفد لعدد من المستشفيات الحكومية للوقوف على مستوي الخدمات التي تُقدم، فضلًا عن عقد دورة تدريبية مشتركة علي مدار 3 أيام لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وأهمية تطبيق تلك الثقافة والاهتمام بها في مختلف المؤسسات الحكومية.

وجه «الشريف»، الشكر لوفد لجنة حقوق الإنسان لزيارتهم عروس البحر الأبيض المتوسط مثمنًا جهودهم في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري.

جاء ذلك بحضور؛ محمود بسيوني عضو المجلس ونائب رئيس لجنة الشكاوى ومحمد ممدوح عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية، وداليا المالكي مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين والمشرف العام علي منظومة شكاوى مجلس الوزراء بمحافظة الإسكندرية وعدلي عبد العال مدير وحدة حقوق الإنسان بمحافظة الإسكندرية