السيسي لأهالي مطروح: «المبدأ الذي يحكم الدولة مع مواطنيها أننا منقدرش نجور على حق حد»

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن المبادئ التي تحكم الدولة «موضوع المبدأ العام اللي بيحكم الدولة مع مواطنيها هو أن إحنا منقدرش نجور على حقك ولا حق أي مواطن».

وأضاف خلال لقائه مع أهالي مطروح: «المصلحة إحنا بندور عليها معاك لأن إحنا مصلحتنا بتصب عندك أنت ومفيش مصلحة ليا ولا لأي حد تاني أنه ميعملش ده».

وتابع: «أنا بقول كده ليه لأن إحنا فيه ناس بتقولك الأرض بتاعتنا انتوا أخدتوها وادتونا فلوس صحيح بس إحنا مكناش عاوزين نسيبها اوعى تفتكر أن أنا بعمل التعويض ده وبنعمل النقل ده إلا لمصلحة أكبر».

وشهدت محافظة مطروح في عهد الرئيس السيسي طفرة تنموية غير مسبوقة، وكان قطاع الإسكان من أبرز القطاعات التي أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا، إذ شهدت مطروح إنشاء المدينة السكنية في الضبعة بمحافظة مطروح.

كما شهدت محافظة مطروح مشروعات تنموية وخدمية عديدة، في 5 قرى تابعة لها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي غيّرت بنيتها التحتية والأساسية بالكامل، ولمسها أهالي قرى مدينة السلوم، وعلى مدار سنوات عدة عملت مؤسسة حياة كريمة على تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة بمدينة مطروح والقرى التابعة لها، باعتبارها من الأماكن الحدودية الأكثر احتياجًا للخدمات، ضمن المشروع الإنساني الأكبر في التاريخ.

ولم يغب ملف الطرق عن اهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح، إذ حققت الدولة نجاحات ملموسة على أرض الواقع غيرت من شكل الحياة بالمحافظة، منها على سبيل المثال رصف طريق قرية الرويسات بحري السكة الحديد، ورصف طريق تجمع لواح بمطروح، ومحور المرحوم علي حميدة بمطروح، إضافة إلى تنفيذ مشروعي محور الضبعة ورصف «سيدي براني - السلوم»، إلى جانب عدد من المشروعات الطموحة لتنمية الساحل الشمالي الغربي للبلاد في مختلف المجالات ومنها الزراعية والسياحية.