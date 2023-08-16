الرئيس السيسي: «إحنا ماشيين لقدام قوي واللي بيتعمل في مصر فضل كبير من ربنا»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن العمران نتيجته لا تتحقق في يوم وليلة، مضيفًا: «العمران والتنمية ناس كتير بيقولوا إحنا هنشوفه امتى».

وتحدث الرئيس السيسي خلال لقائه مع أهالي مطروح عمن يسألون عن نتيجة العمران: «التنمية بتاخد سنين طويلة بس إحنا واقفين ولا ماشيين ولا ماشيين لقدام ولا ماشيين لورا كتنمية؟ لا بفضل الله إحنا ماشيين لقدام قوي واللي بيتعمل في مصر في ظل ظروفنا دي فضل كبير قوي من ربنا».

وتابع: «الموضوع بتاع المية حساس قوي لأن إحنا معندناش لكن تقولي النهارده فيه آبار موجودة هتلاقيني جنبك وأقدر أوصل لك الميه لو فيه ميه».

وشهدت محافظة مطروح في عهد الرئيس السيسي طفرة تنموية غير مسبوقة، وكان قطاع الإسكان من أبرز القطاعات التي أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا، إذ شهدت مطروح إنشاء المدينة السكنية في الضبعة بمحافظة مطروح.

كما شهدت محافظة مطروح مشروعات تنموية وخدمية عديدة، في 5 قرى تابعة لها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي غيّرت بنيتها التحتية والأساسية بالكامل، ولمسها أهالي قرى مدينة السلوم، وعلى مدار سنوات عدة عملت مؤسسة حياة كريمة على تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة بمدينة مطروح والقرى التابعة لها، باعتبارها من الأماكن الحدودية الأكثر احتياجًا للخدمات، ضمن المشروع الإنساني الأكبر في التاريخ.

ولم يغب ملف الطرق عن اهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح، إذ حققت الدولة نجاحات ملموسة على أرض الواقع غيرت من شكل الحياة بالمحافظة، منها على سبيل المثال رصف طريق قرية الرويسات بحري السكة الحديد، ورصف طريق تجمع لواح بمطروح، ومحور المرحوم علي حميدة بمطروح، إضافة إلى تنفيذ مشروعي محور الضبعة ورصف «سيدي براني - السلوم»، إلى جانب عدد من المشروعات الطموحة لتنمية الساحل الشمالي الغربي للبلاد في مختلف المجالات ومنها الزراعية والسياحية.