رئيس مجلس القبائل: الرئيس السيسي نفذ مشروعات لم تحدث منذ 30 عاما

قال الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل العربية والعائلات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل في كل شبر بمصر وخاصة في المناطق الحدودية شرقاً وغرباً.

وأضاف «مطر»، خلال حديثه مع الرئيس السيسي مع شيوخ وقبائل مطروح: «البناء صعب والاحتفال بالبناء يتم بعد الانتهاء منه ونحن الآن في فرحة بالتزامن مع افتتاح المشروعات القومية الكبرى، ونحن أبناء القبائل معك وخلفك للبناء وليس للهدم، مشيداً بمشروعات الرئيس في مطروح.

وقال «مطر»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدث نهضة حقيقية من أول يوم تولي فيه رئاسة مصر ونجاحه في تنفيذ مشروعات في 10 سنوات لم تنفذ طوال 30 عاما.

مطر: سيناء شهدت مشروعات لم تشهدها من قبل

وقال «مطر» إن سيناء أصبحت خالية تماما من الإرهاب وشهدت إلى جانب ذلك مشروعات تطوير كبيرة، في شتى المجالات سواء في شبكة الطرق أو التنمية الصناعية والسياحية، لافتا إلى أن الرئيس نجح في زيادة شبكة الطرق في سيناء من 600 كيلو طرق إلى 3 آلاف كيلو مع إنشاء 5 أنفاق لفتح محاور التنمية وربطها مع محافظات غرب مصر.

وقال إن الرئيس لم ينس الاهتمام بالمواطن المصري وجرى توزيع 10 آلاف فدان بواقع 5 أفدنة لكل أسرة وتخصيص 2017 منزل بدويا لأهالي سيناء، علاوة على ما يتم تنفيذه من تنمية صناعية وتنمية سياحية.