عضو «التنسيقية»: نشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بمخرجات الحوار الوطني

قال محمد عزمي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تصريحات الرئيس اليوم حول مخرجات الحوار الوطني، والحديث حول متابعته باهتمام بالغ التوصيات والنتائج التي صدرت عن الجلسات، تؤكد اهتمامه الحقيقي بالمناقشات التي كان يتم بثها ليتابعها كافة المواطنين، وشهدت تنوعًا كبيرًا في الأطروحات والحلول التي تقدم بها السياسيون والشخصيات العامة في كافة المجالات.

توصيات الحوار الوطني

وأضاف «عزمي» في تصريحات لـ«الوطن» أن التوصيات التي صدرت من جلسات الحوار الوطني جاءت بعد حصر المشكلات، والرئيس استجاب كما عودنا خلال فترة الحوار الوطني لبحثه ولكافة المخرجات والتوصيات التي كانت تحال من الأمانة الفنية، واليوم الرئيس على نفس النهج وسوف يتعامل به مع هذه القضايا سواء بعد إحالتها للسلطات التنفيذية أوالحكومة لبحث سبل تنفيذها.

تحديد الأولويات الوطنية

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه سوف يتم تحديد الأولويات الوطنية التي سوف يتم الاتفاق عليها وفقا للنقاشات اللي تمت داخل الحوار الوطني، وأيضا لمجلس النواب خاصة في الإطار التشريعي، وكيفية تعديل المواد والقوانين اللازمة، مضيفا: نشيد وندعم هذا الاهتمام البالغ من الرئيس، ونتتظر أن ترى هذه المقترحات النور لبناء جمهورية الحقيقة يستحق جمهورية جديدة يستحقها المواطن المصري.