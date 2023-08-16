رئيس «زراعة الشيوخ»: توصيات الحوار الوطني تسرع خطوات التنمية بالبلاد

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية مخرجات الحوار الوطني التي تلقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي من مجلس أمناء الحوار الوطني، وأحالها بدوره إلى الجهات المعنية بالدولة، مشيرا إلى أنها تسرع من خطوات التنمية بالبلاد.

وقال الجبلي، في تصريحات له اليوم، إن جلسات الحوار الوطني خلال الفترة الماضية، شهدت مناقشة وبحث عدد من الملفات والقضايا المهمة سواء بالمحور السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، والتي تستهدف استكمال وتعزيز خطوات التنمية بالبلاد.

وأشار إلى أن إعلان الرئيس السيسي إحالة مخرجات الحوار إلى الجهات المعنية بالدولة وتطبيق ما يمكن منها والتقدم بتشريعات خاصة بها إلى مجلس النواب يؤكد التزام الرئيس بما سبق ووعد به منذ دعوته للحوار الوطني، وهو ما يثبت جدية الحوار وما تم به من مناقشات بهدف التوصل إلى حلول لمواجهة التحديات الحالية.

دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي

واستشهد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، بقضايا وملفات قطاع الزراعة التي تمت مناقشتها مثل دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ودعم الزراعة والائتمان، وإصلاح قطاع التعاونيات الزراعية، والتوصيات والمقترحات التي جرى التوصل إليها لتعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل، بما في هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية.

الجبلي يثمن اهتمام الرئيس السيسي بالقطاع الزراعي

وأشار الجبلي إلى أهمية ذلك القطاع في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، مثمنا اهتمام الرئيس السيسي بالقطاع الزراعي، وهو ما يساعد في سرعة تنفيذ تلك التوصيات والمقترحات لتحقيق خطوات الدولة في قطاعات التنمية.