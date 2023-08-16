«المصريين الأحرار»: الجلسات التخصصية في الحوار الوطني أتت بثمارها

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، إن مشاركة الأحزاب في الحوار الوطني، ورؤيتها بعد ذلك لنتائج الحوار تتحقق على أرض الواقع، مضيفا أن الحوار الوطني أحدث حالة من الزخم والحراك للأحزاب السياسية.

وأضاف «خليل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «المصريين الأحرار» كباقي الأحزاب استفادت من الحوار الوطني، ووجدوا حماسا ونشاطا في اللجان التخصصية المتواجدة، خاصة في المحورين الاقتصادي والمجتمعي، لأنها على رأس اهتمامات الحزب في المرحلة المقبلة، وهو كما أكد عليه الرئيس.

«خليل»: الأحزاب استفادت من الحوار الوطني

وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى أن الحزب في انتظار استكمال صياغة الـ6 لجان المتبقية من أصل 19 لجنة عن طريق الجلسات التخصصية، مضيفًا أن الجلسات التخصصية أتت بثمارها في صياغة هذا الكم من المخرجات في وقت قصير.

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، اجتماعا خاصة للنظر في المخرجات المصاغة من قبل الجلسات التخصصية، التي عقدت اجتماعاتها خلال الأسابيع الماضية في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، للنظر في هذه المخرجات، والتوافق عليها قبل رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنظر في تنفيذها كما وعد مسبقا.

ومن جانبه، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر حساباته الرسمية: «تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.. وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية».