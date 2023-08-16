رئيس جامعة سوهاج يشهد حفل تخريج الدفعة 18 لطلاب مركز نور البصيرة

شهد الدكتور حسان النعماني القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، حفل تخريج الدفعة 18 من الطلاب ذوي الإعاقة بمركز نور البصيرة وعددهم 35 طالبا وطالبة من الكليات المختلفة، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عماد الصوينع مدير المركز، والدكتورة سلمي عبدالمنعم نائب مدير المركز، اللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس و قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

رفع التهميش الذي عانوه طوال العقود الماضية

‏وأكد رئيس جامعة سوهاج حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم على ضمان حقوق فئة ذوي الإعاقة، ورفع التهميش الذي عانوه طوال العقود الماضية، من خلال تقديم خدمات حقيقية لهم ‏و دمجهم في المجتمع وتوظيف طاقاتهم لخدمة أنفسهم وأسرهم والمجتمع بأكمله، موضحاً أن الجامعة تحرص على دعم الطلاب ذوي الإعاقة وتلبية حقهم الإنساني في تلقي التعليم بجودة وكفاءة، كحق أصيل يتساوى فيه الجميع، ودعمهم بشتي السبل والوسائل المتاحة للمساهمة في تنمية المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء الجمهورية الجديدة.

حصاد جهود متواصلة لطلاب متميزين لديهم درجه عالية

ووجه «النعماني» خلال كلمته الشكر والتقدير لجميع الخريجين وأولياء أمورهم، والذين استطاعوا أن يصلوا بأبنائهم لهذا اليوم والذي بمثل حصاد جهود متواصلة لطلاب متميزين لديهم درجه عالية من الطموح والإرادة من اجل تحقيق أهدافهم، متمنياً لهم استمرار مسيرتهم التعليمية لاستكمال دراستهم العليا في ذات التخصص، ومشيداً بدور الدولة المصرية التي لا تدخر جهدًا في رعاية ذوي القدرات الخاصة، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية والتشجيع لهم ليحتفظوا بتفوقهم وتميزهم.

دمج الطلاب ذو الإعاقة مع زملائهم في مختلف الأنشطة

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد عمران أن إدارة جامعة سوهاج تحرص على دمج الطلاب ذو الإعاقة مع زملائهم في مختلف الأنشطة والمشاركات الطلابية، كما تلتزم بوضع الخطط والبرامج التدريبية والتعليمية الداعمة لهم والمتناسبة مع إعاقاتهم المختلفة، موجهاً تحية وشكر للدكتور عماد الصوينع مدير المركز وكل منتسبيه على جهودهم المبذولة تجاه الطلاب.

وأعرب الدكتور عماد الصونيع عن سعادته بتخريج الدفعة 18 لذوي الإعاقة بمركز نور البصيرة، موجهاً شكرة وتقديره لإدارة الجامعة على دعمها الدائم اللامحدود لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة، داعياً بضرورة تكاتف كافة المؤسسات والهيئات الخدمية الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم خدمات افضل لهذه الفئة، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم لضمان مستقبل أفضل لهم.

وفي ختام الحفل قام رئيس الجامعة بتقديم شهادات التكريم للطلاب من ذوي الإعاقة، وأيضا تكريم مترجمي لغة الإشارة من مديرية التربية والتعليم ومديري مدارس الآمل للصم.