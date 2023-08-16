«التجمع»: توجيهات الرئيس بشأن الحوار الوطني ستحقق التقدم في كل المجالات

أشاد عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة مُخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها، مشيرًا إلى أن ما وعد به الرئيس بتطبيق ما يُمكن من تلك المخرجات يؤكد أهمية وقيمة الحوار كآلية كاشفة للمنهج الجديد في أسلوب إدارة الحكم في البلاد، كما يعبر عن قناعة الرئيس بتوافر الكفاءات والقدرات والإمكانيات اللازمة لتحقيق التقدم في كافة المجالات، سياسيًا واقتصاديًا ومجتمعيًا.

مخرجات الحوار الوطني

وأضاف «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن توافر الإرادة السياسية الداعمة للحوار منذ دعا إليه الرئيس، ساهمت في نجاحه، وأتاحت الفرصة لكل المشاركين من كل التيارات السياسية، والمدارس الفكرية المختلفة، للتعبير عن آرائهم، وتقديم أفكارهم في كافة القضايا التي ناقشها الحوار سواء في اجتماعات مجلس الأمناء، أو في الجلسات العامة، أو عبر اجتماعات الخبراء.

وطالب مساعد رئيس التجمع كلاً من الحكومة والبرلمان بالتجاوب السريع مع مخرجات الحوار كما فعل الرئيس السيسي، حتى يشعر المواطن بأثر ما تم، ولضمان تحقيق الاستفادة المرجوة من نتائج الحوار.