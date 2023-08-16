«إرادة جيل»: إعلان الرئيس تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بداية لتطبيق أهداف الجمهورية الجديدة

أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إحالة مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية، يعكس مدى اهتمام ومتابعة القيادة السياسية لمخرجات الحوار وتنفيذها على أرض الواقع، ويؤكد نجاح الحوار الوطني وخروجه بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

مطر: استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني رسالة مهمة للشعب المصري

وقال تيسير مطر، في بيان، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمخرجات الحوار الوطني، تمثل رسالة مهمة للشعب المصري الذي تابع جلسات الحوار الوطني، وتقديمه الشكر لكافة المشاركين في إعداد وصياغة المخرجات.

وذكر مطر، أن هذة الخطوة بداية للتطبيق الفعلي لأهداف الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار المشترك وهي سابقة لم تحدث من قبل.

مطر: الرئيس كان حريصا على تحقيق الفائدة من الحوار الوطني

وأضاف أن الرئيس السيسي منذ دعوته لإجراء الوطني، كان حريصا على تحقيق الفائدة والنجاح المرجو من هذا الحوار الوطني والذي شاركت فيه كافة أطياف المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع شخصيا وبمنتهى الدقة المناقشات التي تتم، وأبدى دعمه للحوار الوطني من خلال تأكيده على التصديق على مخرجات الحوار دون شروط أو قيد، وذلك منذ بداية جلساته، بالإضافة إلى تفاعله المستمر والدائم ورعايته فعاليات الحوار الوطني منذ بدايته إلى الآن.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك، اليوم: «تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية».

وتابع: «إنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية».