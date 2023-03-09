أبرز تصريحات الرئيس في احتفالية يوم الشهيد: ربنا أراد لمصر ألا تدخل حربا أهلية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ37 خلال احتفالية يوم الشهيد، والذي عقد بمركز المنارة بالتجمع الخامس، وأكد خلالها أن الله أراد لمصر ألا تدخل حربا أهلية رغم كل التخطيط والمكر، ومن أبرز تصريحات الرئيس اليوم:

1- تكلفة الحرب في سيناء وصلت إلى مليار جنيه كل شهر، والدولة كانت تنفق نحو مليار جنيه في الشهر الواحد، منذ عام 2011، أي أكثر من 90 شهرًا، الحرب لم تكن بسيطة، بخلاف دم الشهداء والمصابين، و الشهداء دفعوا ثمنًا كبيرًا حتى تنعم مصر بالأمن والسلام، وكنا على ثقة بانتهاء خطر الإرهاب.

السيسي: الشهداء دفعوا ثمنا كبيرا من أجل أمن وسلام مصر

2- الاحتفال بيوم الشهيد يؤكد قدرة مصر على تخطي التحديات والصعوبات، والشهداء دفعوا ثمنا كبيرا من أجل أمن وسلام مصر.

3- أريد من المصريين أن يكونوا أكثر صلابة، لأن بناء دولة واستعادة مكانتها أمر ليس باليسير، دولة بها 105 ملايين نسمة، و6 ملايين ضيف، محتاجة جهد وتضحية.

4- سنقيم معرضا في سيناء فيه اسم وصورة كل مجرم، الحرب هناك كانت شرسة.

5- الإرهاب لن يتمكن من تهديد بلد على قلب رجل واحد.

6- كنت نائب مدير المخابرات في 2009 وكنا نناقش الوضع في سيناء وكيف خلال 7 سنوات تشكلت بنية أساسية ضخمة في شمال سيناء، عبارة عن مخازن للأسلحة والزخيرة، وأيضًا بنية بشرية للسيطرة على الوضع.

السيسي: ربنا أراد لمصر ألا تدخل حربا أهلية

7- لو رجعتوا لمواقع التواصل عام 2008 و2009 وهما بيعملوا عروض وهما خارج الدولة وإن وقتها كان في مشكله كبيرة موجودة في سيناء، وكان لازم الشرطة والجيش تتدخل علشان تحل المشكلة دي وده محصلش.

8- كانت المخاطرة الكاملة في 2011 والناس في الميدان، ويوم 28 يناير كانت خلاص نتيجة التعدي جعلت الأمور خارج السيطرة.

9- كانت هناك مساعى لتخريب تواجد الدولة في شمال سيناء عام 2011، ولكن تمكنت الدولة من إنجاز هدف القضاء على الإرهاب في شمال سيناء بنجاح.

10- ربنا أراد لمصر ألا تدخل حربا أهلية رغم كل التخطيط والمكر.

11- يجب أن نظل جميعا على درجة عالية من الوعي بكل ما تواجهه الدولة من مخاطر.