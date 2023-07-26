10 تصريحات لمستشار الرئيس للصحة.. أبرزها أهمية وحدة اليقظة الدوائية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ الأسبوع الماضي شهد عقد اجتماعا لإعلان الخطوط الاسترشادية لاستخدام المضادات الحيوية في أمراض الجهاز التنفسي، وذلك خلال مداخلات تلفزيونية له، وتنشر «الوطن»، أبرز تصريحات مستشار الرئيس لشؤون الصحة وهي:

استحداث بروتوكولات علاج

- اليقظة الدوائية بالتأمين الصحي الشامل، مهمة جدا لضمان سلامة المريض والاستفادة القصوى من الأدوية المتاحة.

- جرى استحداث بروتوكولات علاج على أساس تجارب علمية وإكلينيكية.

- أي دواء مرّ بتجارب معملية وحيوانية وإكلينيكية بشرية للوصول إلى التأثيرات الإيجابية واحتمالية الآثار الجانبية.

- وحدة اليقظة الدوائية بمشروع التأمين الصحي الشامل جديدة، لكن النظام ليس جديدا.

- الأدوية توصف عن طريق الأطباء للمرضى، وكل علبة دواء توجد بداخلها نشرة عن الآثار الجانبية المحتملة وهذه تمثل خطوطا استرشاديه للمرضى والأطباء.

الآثار الجانبية للأدوية

- في بعض الأحيان ترصد بعض الآثار الجانبية التي لم تكن موصوفة أو معروفة من هذا الدواء.

- تم سحب أو وقف أدوية حتى يثبت عدم وجود آثار جانبية لها مختلفة عن الآثار الجانبية المعروفة.

- الحديث حول المُحلى الصناعي كمسبب للسرطان ليس جديدا، ولكن الاحتمالية قد تكون جديدة خاصة مع التجارب.

- وحدة اليقظة الدوائية بمشروع التأمين الصحي الشامل ستكون وسيطا بين هيئة الدواء المصرية والمستشفيات العاملة بمنظومة التأمين الصحي.

- توجه قومي لعمل إرشادات طبية مصرية بمختلف التخصصات، وهي خطوط استرشاديه لعلاج الأمراض المختلفة والوقاية منها.