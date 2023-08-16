إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بالشيخ زايد

أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث تصادم بالمحور المركزي بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم بين سيارتين ومصابين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث الشيخ زايد إلى مكان الحادث.

إصابة 6 أشخاص

وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة ملاكي يقودها عامل 20 سنة اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى اصطدامه بسيارة أخرى يستقلها 6 أشخاص مصابين بكدمات وكسور وسحجات متفرقة بالجسم ، تم نقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي لتلاقى العلاج ، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.