إصابة سيدة ببتر في حادث تصادم بمطروح

أصيبت سيدة ببتر في الساقين، بعد أن سقطت أسفل عجلات أحد القطارات في محطة الجراولة شرق مدينة مرسى مطروح، ، وعلى الفور، انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لها ونقلها إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة، اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

إصابة سيدة في حادث تصادم بمطروح

استقبل مستشفى مطروح العام، اليوم، سيدة مصابة جراء حادث قطار بمحطة سكة حديد الجراولة، وتدعى زينة قاسم عبد العال 40 سنة من الجراولة، مصابة ببتر في الساقين، وجاري استكمال الرعاية الطبية العاجلة لها من خلال الفريق الطبي بقسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى، وإجراء التحاليل الطبية اللازمة، وعمل الأشعة، ووضع حالة تحت الملاحظة بالعناية المركزة تحت الإشراف الطبي.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث شرطة النقل والمواصلات بمرسى مطروح إلى موقع الحادث، وجارِ الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث وكشف ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.