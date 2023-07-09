وظائف قيادية في وزارة الثقافة.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الثقافة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، تفاصيل الوظائف القيادية الشاغرة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، موضحة مواعيد وشروط وطريقة التقديم، على النحو التالي:

المستندات المطلوبة

1 ـ السيرة الذاتية للمتقدم، و7 صور شخصية.

2 ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

3 ـ بيان حالة وظيفية حديث، موجه إلى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، متضمنا قدراته العلمية، وموضحا به تقدير آخر تقريرين عن تقويم الآداء والجزاءات إن وجدت، وشهادة خبرة من واقع ملف الخدمة، والخبرة العملية بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

4 ـ بيان مختصر بالشهادات العلمية والدورات التدريبية الحاصل عليها وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية، والاشتراك في المؤتمرات واللجان وإعداد البحوث.

5ـ بيان عن أبرز الإنجازات للمتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها، والوظائف القيادية التي شغلها.

6 ـ المقترح التطويري للجهاز وفقا للنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والاصلاح الإداري في شأن مقترح التطوير.

7 ـ صحيفة حالة جنائية حديثة باسم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، على أن تكون المستندات مكونة من أصل+ 7 نسخ صور.

طريقة التقديم للوظائف

تقدم الطلبات باليد، مع استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة كل الشروط المرفقة بالإعلان، إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة لاختار الوظائف القيادية والإشرافية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري الكائن مقره قلعة صلاح الدين بالقاهرة، بجوار محكى القلعة، وذلك من الساعة الـ10 صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا.

مواعيد التقديم للوظائف الجديدة

يبدأ التقدم للوظائف ابتداء من اليوم 9 يوليو الجاري حتى 8 أغسطس 2023.