عادل حمودة: ثروت عكاشة تولى وزارة الثقافة مرتين وأنشأ مسرح القاهرة للعرائس

قال الإعلامي عادل حمودة، إن ثروت عكاشة تولى وزارة الثقافة مرتين، وفي فترة ولايته الثانية نشر مجلات ثقافية متخصصة مثل «مجلة الفكر المعاصر، مجلة الكاتب، مجلة الكتاب العربي، مجلة المسرح، مجلة السينما، وكون 10 فرقا مسرحية».

حمودة: عكاشة أنشأ مسرح القاهرة للعرائس

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه لبرنامجه «واجه الحقيقة»، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن عكاشة كذلك أنشأ مسرح القاهرة للعرائس، حتى أضيئت أنوار المسارح بأسماء متعددة كـ«سعد الدين وهبة، نجيب سرور، مصطفى محمود، صلاح عبدالصبور، وغيرهم»

وأوضح أن المسرح عرف بالاتجاهات الإبداعية والسياسية الأجنبية، كمسرحية برتولد بريخت «دائرة الطباشير القوقازية»، ومسرحية «الليلة نرتحل» لبيرانديللو، ومسرحية «مأساة الحلاج» لصلاح عبد الصبور، ومسرحية «الأسلاف يتميزون غيظا» للكاتب الجزائري كاتب ياسين، ومسرحية «تانجو» للكاتب البولندي مورجيك.

وتابع: «شاهد المصريون باليه البولشوي وفرقة الرقص الشعبي الروسية، وفرقة الكوميدي فرانسيز الفرنسية، وباليه أوبرا باريس، وتحت عنوان مدرسة باريس عرضت أعمال بيكاسو وماتيس وبراك وغيرهم، حتى عبرت الثقافات الإسبانية والإيطالية والتشيكية والتركية عن نفسها بأشكال متنوعة، وكانت القاهرة بحق عاصمة الثقافة العربية والمتوسطية».