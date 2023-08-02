وزارة الثقافة تعقد اتفاقية لدعم المواهب الفنية

استقبل الفنان تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية وقصر السينما، وفد برنامج الثقافة المصري الأوروبي EUNIC التابع للاتحاد الأوروبي، الذي يترأسه ديفيد سكالميري، المستشار الثقافي الإيطالي بالقاهرة.

مناقشة آلية وصول الدعم المادي

وجرى مناقشة آلية وصول الدعم المادي الذي يتراوح ما بين أربعة إلى خمسة آلاف يورو للمواهب التي تستحق الدعم سواء على الصعيد السينمائي أو المسرحي أو الشعري أو الأدبي أو الفن التشكيلي والحرف اليدوية والرقص الشعبي والبالية.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ضمن دور الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفي إطار بروتوكول التعاون الثقافي المبرم في 2021 بين الإدارة العامة للثقافة السينمائية والمركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة.

واتفق الفنان تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية ورئيس قصر السينما، مع الوفد الذي ضم إيزابيلا يورمارينو مديرة المشروع، ورامي دسوقي المدير المالي والإداري وريم فؤاد مسئولة التواصل العلاقات العامة، على إرسال محاضرين من الاتحاد الثقافي الأوروبي، الذي يحتوي على 17 دولة أوروبية، وذلك لإلقاء محاضرات تنويه عن المشروع لكسب أكبر عدد من المشتركين والمستفيدين وذلك بالقاهرة بمقر قصر السينما والإسكندرية بقصر الأنفوشي والإسماعيلية بقصر ثقافة الإسماعيلية والشرقية بقصر ثقافة الزقازيق وجنوب مصر بقصر ثقافة الأقصر.

ومن المُقرر الإعلان عن مواعيد المحاضرات وفتح باب التقدم لكل موهوب وموهوبة بأي مجال فني، خلال الأيام المُقبلة.