أحمد سعد يطرح أغنيته الجديدة «دب دب» على يوتيوب (فيديو)

أعلن الفنان أحمد سعد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيته الجديدة «دب دب».

ونشر أحمد سعد أغنية «دب دب»، وعلق عليها: «في أي مكان تلاقيني مطرح ما الرجل تحب تدب دب دب، دب دب.. دلوقتي على يوتيوب ولينك في البايو».

آخر أعمال أحمد سعد

وحققت أغنية «هلا بيك يا مدلع»، عبر قناة يوتيوب لأحمد سعد مليون مشاهدة، وهي من كلمات خالد فيرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع هاني ربيع، وتقول كلماتها: «حبيبي قول نفسك في إيه؟.. كام.. كارت بنكي باللي فيه.. طيارة خاصة وبينتلي.. عيوني.. تستاهل حبيبي.. يلا بينا نفرح نهيص.. شهر عسل في نيس.. زي القمر baby face.. ما تيجي.. i love you حبيبي».