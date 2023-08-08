200 ألف مشاهدة لأغنية أحمد سعد «هلا بيك يا مدلع» عبر يوتيوب

حقق الفنان أحمد سعد، نجاحاً كبيراً بأغنيته الأخيرة «هلا بيك يا مدلع»، التي طرحها على قناته الرسمية على يوتيوب، وذلك بعد النجاح الذي حققه على مدار الأيام الماضية .

مشاهدات أغنية «هلا بيك يا مدلع» لـ أحمد سعد

ووصلت مشاهدة أغنية «هلا بيك يا مدلع» إلى 200 ألف مشاهدة على اليوتيوب، وتصدرت المركز الـ11 كـ«تريند» على اليوتيوب، في أقل من 19 ساعة فقط.

كلمات أغنية «هلا بيك يا مدلع»

تقول كلمات الأغنية: «حبيبي قول نفسك في إيه؟.. كام.. كارت بنكي باللي فيه.. طيارة خاصة وبينتلي.. عيوني.. تستاهل حبيبي.. يلا بينا نفرح نهيص.. شهر عسل في نيس.. زي القمر baby face.. ما تيجي.. i love you حبيبي».

أخر أعمال الفنان أحمد سعد

حقق الفنان أحمد سعد نجاحاً بأغنيته الأخيرة «يا ليالي» مع الفنانة روبي، والتي تُعد أول تعاون فني بينهما، وتخطت 10 ملايين مُشاهدة ولازالت تتصدر قائمة التريندات على موقع «يوتيوب»، من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصر، وميكس وماستر هاني محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد.