أحمد سعد يستعد لطرح أغنية جديدة «DEB DEB»

حرص الفنان أحمد سعد، على الترويج لأغنيته الجديدة، التي جاءت تحت عنوان DEB DEB، والمقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» ومنصات الموسيقى المختلفة.

أحمد سعد يروج لأغنيته الجديدة DEB DEB

ونشر أحمد سعد، صورة بوستر أغية DEB DEB، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «قريبًا».

نجاح كبير يحققه أحمد سعد

ويحقق أحمد سعد نجاحا كبيرا، خلال الفترة الحالية، إذ طرح أغنية جديدة، تحت عنوان «هلا بيك يا مدلع»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت أكثر من 800 ألف مشاهدة.

وجاءت أغنية «هلا بيك يا مدلع» من كلمات خالد فيرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع هاني ربيع.