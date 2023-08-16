«الأرصاد»: سانت كاترين تحت تأثير السحب الرعدية لليوم الثالث على التوالي

أمطار غزيرة ورعدية شهدتها منطقة سانت كاترين وصلت حد السيول على مدار الساعات القليلة الماضية، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ دقائق أن منطقة سانت كاترين تحت تأثير السحب الرعدية لليوم الثالث على التوالي، إذ تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات سانت كاترين.

سحب رعدية يصاحبها سقوط أمطار

وأضافت «الأرصاد» في بيانها، أن تلك السحب الرعدية يصاحبها سقوط أمطار تكون متوسطة وبنسبة 40%، وتكون متفاوتة الشدة أحيانًا وقد تصل إلى حد السيول على مرتفعات سانت كاترين.

درجات الحرارة غدا الخميس

القاهرة 36 25.

العاصمة الإدارية 34 25.

أكتوبر 35 24.

بنها 34 25.

دمنهور 32 25.

وادي النطرون 34 24.

كفر الشيخ 33

المنصورة 33 25.

الزقازيق 34 25.

شبين الكوم 34 25.

طنطا 33 24.

دمياط 33 24.

الإسماعيلية 35 23.

السويس 34 24.

العريش 32 24.

رفح 32 25.

رأس سدر 35 25.

نخل 36 16.

كاترين 33 16.

الطور 35 27.

طابا 37 25.

شرم الشيخ 40 30.

الإسكندرية 31 24.

العلمين الجديدة 31 24.

مطروح 30 24.

السلوم 32 22.

سيوة 35 22.

رأس غارب 39 29.

سفاجا 40 29.

مرسى علم 41 30.

شلاتين 39 30.

حلايب 34 29.

أبو رماد 35 29.

رأس حدربة 35 28.

الفيوم 35 24.

بني سويف 35 24.

المنيا 35 23.

أسيوط 36 23.

سوهاج 40 25.

قنا 42 27.

الأقصر 42 26.

أسوان 43 28.

الوادي الجديد 40 25.

أبو سمبل 39 28.