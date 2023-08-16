حالة الطقس غدا الخميس.. أجواء شديدة الحرارة على بعض المناطق

أعلنت الأرصاد الجوية حالة الطقس، غدا الخميس، إذ تسود أجواء حارة رطبة نهارا على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلة للحرارة رطبة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلة للحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وكشفت الأرصاد أن حالة الطقس غدا تشهد سحب منخفضة من المتوقع أن تظهر صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

شبورة مائية من 4 فجرا

وتشهد البلاد غدا شبورة مائية من 4 فجرا وحتى 7 صباحا تقريبا على المناطق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد أن تشهد حالة الطقس غدا أمطار على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين، تمتد خفيفة ورعدية أحيانا على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وذكر أن البلاد تشهد غدا اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 50لـ 60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 لـ3 أمتار.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 36 25.

العاصمة الإدارية 34 25.

أكتوبر 35 24.

بنها 34 25.

دمنهور 32 25.

وادي النطرون 34 24.

كفر الشيخ 33 24.

المنصورة 33 25.

الزقازيق 34 25.

شبين الكوم 34 25.

طنطا 33 24.

دمياط 33 24.

الإسماعيلية 35 23.

السويس 34 24.

العريش 32 24.

رفح 32 25.

رأس سدر 35 25.

نخل 36 16.

كاترين 33 16.

الطور 35 27.

طابا 37 25.

شرم الشيخ 40 30.

الاسكندرية 31 24.

العلمين الجديدة 31 24.

مطروح 30 24.

السلوم 32 22.

سيوة 35 22.

رأس غارب 39 29.

سفاجا 40 29.

مرسى علم 41 30.

شلاتين 39 30.

حلايب 34 29.

أبو رماد 35 29.

رأس حدربة 35 28.

الفيوم 35 24.

بني سويف 35 24.

المنيا 35 23.

أسيوط 36 23.

سوهاج 40 25.

قنا 42 27.

الأقصر 42 26.

أسوان 43 28.

الوادي الجديد 40 25.

أبو سمبل 39 28.