«الأرصاد» تحذر المصطافين من الأمواج غدا رغم تحسن الطقس: تجنبوا الغرق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط الرياح، غدا الأربعاء، على مسطح البحر المتوسط، مما يعمل على رفع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

الأرصاد تنصح المواطنين بتواخي الحذر

وحذرت الهيئة أيضا من نشاط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يتسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية، ويؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 أمتار، ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة المصطافين بتواخي الحذر والحيطة.

حالة الطقس غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود غدا طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء.

كما توقعت توافر فرص لتساقط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من جنوب سيناء، وقد تكون رعدية أحيانا، وتصل حد السيول على سانت كاترين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 34 25.

أكتوبر 35 24.

بنها 34 25.

دمنهور 32 25.

وادى النطرون 34 24.

كفر الشيخ 33 24.

المنصورة 33 25.

الزقازيق 34 25.

شبين الكوم 34 25.

طنطا 33 24.

دمياط 32 24.

الإسماعيلية 35 24.

السويس 34 24.

العريش 33 24.

رفح 32 25.

رأس سدر 37 25.

نخل 35 18.

كاترين 33 17.

الطور 33 27.

طابا 35 25.

العلمين الجديدة 31 24.

مطروح 30 23.

السلوم 32 21.

سيوة 35 22.

رأس غارب 37 29.

سفاجا 38 29.

مرسى علم 38 30.

شلاتين 41 31.

حلايب 35 29.

أبو رماد 36 29.

رأس حدربة 35 28.

الفيوم 35 24.

بني سويف 35 24.

المنيا 35 23.

أسيوط 36 23.

سوهاج 38 25.

قنا 41 27.

الأقصر 42 28.

أسوان 43 29.

الوادي الجديد 40 24.

أبو سمبل 40 28.