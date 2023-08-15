الأرصاد الجوية تحذّر من حالة الطقس الأيام القادمة: أمطار قد تصل للسيول

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة، حيث يُتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة والرطوبة ليلا، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويُتوقع وفق بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس الأيام القادمة، أن تنشط الشبورة المائية حتى السابعة صباحا، على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس الأيام القادمة

وأشار خبراء الأرصاد، إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، قد تصل لحد السيول على سانت كاترين، إضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأرصاد تكشف درجات الحرارة

وتأتي درجات الحرارة خلال الأيام القادمة وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي:

الأربعاء 16 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 17 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 18 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.