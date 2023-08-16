طارق فهمي: الرئيس السيسي أوفى بوعده في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمخرجات الحوار الوطني وتفاعله معها يعتبر وفاء منه بوعده الذي وعد به في حفل إفطار الأسرة المصرية 2022.

الحوار الوطني ينظم جهود الدولة

وأوضح «فهمي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الحوار الوطني جاء في الأساس لحل المشاكل المتنوعة التي تواجه المجتمع المصري، والعمل على ذلك من كافة الجهات وليس فقط من جانب رئيس الجمهورية، قائلا: «الحوار الوطني عمل على تنظيم جهود الدولة لحل المشكلات وتحقيق الصالح العام».

كما لفت أستاذ العلوم السياسية إلى تفاعل الرئيس مع مخرجات الحوار الوطني، قائلا أن رئيس الجمهورية قد وعد وأوفى، والآن يأتي دور باقي الجهات المعنية في الدولة، مؤكدا أنه على الجميع القيام بدوره على أكمل وجه من أجل أن يجني الوطن في نهاية المطاف ثمار الحوار الوطني.

تحويل مخرجات الحوار لجدول أعمال

وأضاف: «لابد أن تتحول مخرجات الحوار الوطني إلى جدول أعمال للدولة، ويلتزم به كل المعنيين، وتقسيمه لأولويات حسب احتياجات المجتمع في الفترة الحالية ووضع جدول زمني للانتهاء تنفيذها، بالتالي تكليل الجهود الحوار سياسيا واقتصاديا»، مشيرا إلى دور مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة تجاه المخرجات التي سوف توجه إليه، قائلا: «لابد أن يعمل مجلس النواب على ما سيوجه إليه من مخرجات الحوار الوطني على وجه السرعة».