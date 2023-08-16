حزب التجمع: الحوار الوطني مكسب حقيقي..والشعب جدد ثقته في الرئيس السيسي

أكد سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، أن الحزب شريك في الحوار الوطني، حيث رحب به منذ اللحظة الأولى، معتبرا أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني هو استعادة لتلاحم كل مكونات الوطن لصياغة رؤية واحدة لبناء الجمهورية الجديدة.

تعامل الرئيس مع مخرجات الحوار الوطني

وأوضح رئيس الحزب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن أعداء الحوار الوطني ظلوا يقاومون بطرق مختلفة، مشيرًا أن القوى المشاركة في الحوار نجحت في الوصول بالحوار للمحطة التي قصدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث سيتعامل مع مقترحات الحوار طبقًا لصلاحياته الدستورية.

وأشار «عبدالعال»، إلى أن هناك بعض المقترحات التي ستُحال من رئيس الجمهورية للبرلمان، وهذا محكوم بإطار زمني، معتبرًا أن الحوار الوطني مكسب حقيقي للشعب المصري، وأن الشعب يعيد تأكيد ثقته في الرئيس السيسي، وأنه حينما يعد يفي بما يعد، وحينما يتحدث يتعهد بما يحدث به.