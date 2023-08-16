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طرح أغنية «عايزة بحر» لـ شمس الكويتية بتوقيع أيمن بهجت قمر (فيديو)

كتب:

أحمد حسين صوان
08:30 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
شمس الكويتية

شمس الكويتية

طرحت الفنانة شمس الكويتية أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم «عايزة بحر»، منذ قليل، على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وقررت الفنانة شمس الكويتية طرح أغنية «عايزة بحر»، في الوقت الحالي لتتناسب مع أجواء الصيف، متمنيةً أن تنال إعجاب جمهورها وجميع متابعيها بمصر والوطن العربي.

صُناع أغنية «عايزة بحر»

يشار إلى أن أغنية «عايزة بحر»، من ألحان وتوزيع أحمد عز، ومن كلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، ومن إنتاج «Quanesty»، وتوزيع شركة «شبكة».

أغنية «يا متعلم»

ومؤخرًا، طرحت شمس الكويتية أغنية «يا متعلم»، وهي من كلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن والموزع الموسيقي سامر أبو طالب، وإخراج الكليب شريف ترحيني.

جدير بالذكر أن شمس الكويتية درست بالمعهد العالي للفنون الموسيقية بالكويت، وأصدرت أول ألبوم غنائي لها في عام 2001، وحمل اسم حبيب الورد، وحقق نجاحا كبيرًا وقت طرحه.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.