خطوات ورابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للكليات 2023، تشغل الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم، في شتى أنحاء محافظات الجمهورية، لمعرفة الطلاب نتيجة التنسيق والكليات التي جرى ترشيحهم لها، وفق المجموع الذي حصلوا عليه في الشهادة الثانوية، وموقعهم الجغرافي.

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خطوات ورابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للكليات 2023

جاءت خطوات ورابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للكليات 2023 بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة التنسيق بعد تسجيل الطلاب رغباتهم، عبر الخطوات الأتية:

- يقوم الطالب بالدخول إلى رابط الحصول على نتيجة التنسيق وعلمي رياضة وعلوم وأدبي من هنا

- ثم يدخل الطالب جميع البيانات المطلوبة الخاصة به، التي تشمل «اسم الطالب، والكود».

- وعقب إدخال البيانات كاملة والتأكد من صحتها، يتم عرض نتيجة تنسيق كل طالب فور ظهور نتيجة التنسيق.

موعد تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية

وجاء تنسيق الثانوية المرحلة الثانية 2023، بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى أول أمس، ويستطيع الطالب بدء تسجيل رغباته.