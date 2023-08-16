كليات القمة المتوفرة في تنسيق المرحلة الثانية 2023.. أبرزها طب بيطري

عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023، أصبح أكثر ما يشغل الطلاب هو تنسيق الثانوية العامة لمعرفة كليات القمة المتاحة بالمرحلة الثانية ليلحق كلا منهم بكلية قمة هندسية أو طبية وفقا للتعريف المجتمعي لكليات القمة، خاصة مع تحديد الحد الأدنى للمرحلة الثانية 60.98 % للشعبة العلمية و 58.05% للشعبة الأدبية، ومن ضمن الكليات المتوفرة في المرحلة الثانية هي كل من الطب البيطري والتمريض والعلوم والزراعة والحاسبات والذكاء الاصطناعي والألسن والآثار.

الكليات المتاحة بتنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023

تنشر «الوطن» في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها خريطة بالأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة بكليات القمة وفقا للتعليم العالي وهي،

كليات قمة للقسم العلمي مرحلة ثانية

_كلية الطب البيطري جامعة سوهاج

_كلية طب بيطري الزقازيق.

_طبي بيطري كفر الشيخ.

_طب بيطري دمنهور.

_طب بيطري جنوب الوادي.

_طب بيطري منوفية.

_طب بيطري إسكندرية.

_طب بيطري أسيوط.

_طب بيطري عين شمس.

_حاسبات ومعلومات دمياط علوم.

_حاسبات ومعلومات أسيوط علوم

_حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم

_حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم

_حاسبات ومعلومات قناة السويس علوم.

_حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم

_حاسبات ومعلومات المنيا علوم

_حاسبات ومعلومات طنطا علوم

_حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم

_حاسبات ومعلومات الأقصر علوم

_حاسبات ومعلومات عين شمس

كليات متاحة لعلمي رياضة المرحلة الثانية

_كلية الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة.

_كلية حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة.

_كلية حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة.

_كلية حاسبات ومعلومات طنطا رياضة

_كلية حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة

كليات قمة متاحة مرحلة ثانية للأدبي

_إعلام القاهرة

_إعلام المنوفية

_اعلام بني سويف

_اعلام جنوب الوادي.

_ألسن الأقصر

_ألسن الفيوم

_ألسن المنيا

_ألسن أسوان

_ألسن بني سويف

_ألسن سوهاج

_آثار الأقصر

_آثار الفيوم

_آثار القاهرة

_آثار أسوان

_آثار جنوب الوادي

_آثار دمياط

_آثار سوهاج

_آثار عين شمس

_آثار و لغات مطروح