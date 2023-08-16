كليات القمة المتوفرة في تنسيق المرحلة الثانية 2023.. أبرزها طب بيطري
كتب:
شيماء دراز
06:12 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
تنسيق الثانوية العامة 2023
عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023، أصبح أكثر ما يشغل الطلاب هو تنسيق الثانوية العامة لمعرفة كليات القمة المتاحة بالمرحلة الثانية ليلحق كلا منهم بكلية قمة هندسية أو طبية وفقا للتعريف المجتمعي لكليات القمة، خاصة مع تحديد الحد الأدنى للمرحلة الثانية 60.98 % للشعبة العلمية و 58.05% للشعبة الأدبية، ومن ضمن الكليات المتوفرة في المرحلة الثانية هي كل من الطب البيطري والتمريض والعلوم والزراعة والحاسبات والذكاء الاصطناعي والألسن والآثار.
الكليات المتاحة بتنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023
تنشر «الوطن» في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها خريطة بالأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة بكليات القمة وفقا للتعليم العالي وهي،
كليات قمة للقسم العلمي مرحلة ثانية
_كلية الطب البيطري جامعة سوهاج
_كلية طب بيطري الزقازيق.
_طبي بيطري كفر الشيخ.
_طب بيطري دمنهور.
_طب بيطري جنوب الوادي.
_طب بيطري منوفية.
_طب بيطري إسكندرية.
_طب بيطري أسيوط.
_طب بيطري عين شمس.
_حاسبات ومعلومات دمياط علوم.
_حاسبات ومعلومات أسيوط علوم
_حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم
_حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم
_حاسبات ومعلومات قناة السويس علوم.
_حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم
_حاسبات ومعلومات المنيا علوم
_حاسبات ومعلومات طنطا علوم
_حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم
_حاسبات ومعلومات الأقصر علوم
_حاسبات ومعلومات عين شمس
كليات متاحة لعلمي رياضة المرحلة الثانية
_كلية الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة.
_كلية حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة.
_كلية حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة.
_كلية حاسبات ومعلومات طنطا رياضة
_كلية حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة
كليات قمة متاحة مرحلة ثانية للأدبي
_إعلام القاهرة
_إعلام المنوفية
_اعلام بني سويف
_اعلام جنوب الوادي.
_ألسن الأقصر
_ألسن الفيوم
_ألسن المنيا
_ألسن أسوان
_ألسن بني سويف
_ألسن سوهاج
_آثار الأقصر
_آثار الفيوم
_آثار القاهرة
_آثار أسوان
_آثار جنوب الوادي
_آثار دمياط
_آثار سوهاج
_آثار عين شمس
_آثار و لغات مطروح