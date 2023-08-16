أهم كليات القسم الأدبي في تنسيق المرحلة الثانية 2023.. «اختار صح»

تضم الكليات المتاحة في المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة القسم الأدبي التي جرى الإعلان عنها، عبر المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، قائمة بالكليات المتاحة بالمرحلة الثانية والتي يبلغ عددها 12 كلية بها أماكن شاغرة.

وتوفر جميعها فرص عمل متميزة مابين دراسة اللغات والحقوق والتربية وغيرها من مجالات العمل فضلا عن إتاحة عدد من البرامج التي تتيحها تلك الكليات، ليحجز نحو 90 ألفا و688 طالبا وطالبة بالمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة بالشعبة الأدبية مقاعدهم بالتعليم الجامعي.

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية أدبي

وتنشر «الوطن» قائمة الكليات المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2023 وفقا لوزارة التعليم العالي بداية من الحد الأدنى للمجموع 238 درجة فأكثر بنسبة مئوية تبلغ نحو 58.05% كالتالي:

- كلية التربية.

- كلية الحقوق

- كلية التربية تعليم ابتدائي

- كلية التربية للطفولة المبكرة.

- كلية الآداب.

- كلية التجارة.

- كلية التربية النوعية.

- كلية الاقتصاد المنزلي.

- كلية الخدمة الاجتماعية.

- كلية دار العلوم.

- كلية سياحة وفنادق.

- كلية التربية الرياضية.

تنسيق الثانوية العامة 2023

وتتوفر أماكن بكليات المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية بمختلف الجامعات المصرية، والتي يخضع بعضها للتوزيع الجغرافي، وتستمر المرحلة الثانية للتنسيق 5 أيام قبل إغلاق التسجيل وإعلان النتيجة.