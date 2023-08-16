مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية لكلية الآداب جامعة أسوان.. علمي وأدبي

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية عن مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية لكلية الآداب جامعة أسوان التي تضم العديد من الأقسام من ضمنها قسم اللغات الشرقية، واللغة الإنجليزية، واللغة الألمانية، اللغة الفرنسية، اللغة اليونانية، اللغة اليونانية الحديثة.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية لكلية الآداب جامعة أسوان

وتأتي مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية لكلية الآداب جامعة أسوان بنسبة تقارب مع العام الماضي في التخصصات الأدبية لبرنامج الانتساب الموجه بلغت 259 درجة بنسبة 63.17% للتخصصات الأدبية.

أما بالنسبة لتخصص علمي علوم فقد بلغت مؤشرات التنسيق لكلية الآداب انتساب موجه في جامعة أسوان العام الماضي 243 درجة بنسبة 59.26% بفارق بسيط عن الشعبة الأدبية.

تأتي هذه المؤشرات في إطار جهود وزارة التعليم العالي لتحقيق التنسيق العادل وتأمين فرص متساوية للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الآداب في برنامج الانتساب الموجه.بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية متميزة وتأهيل الطلاب لسوق العمل سواء من تخصصات الدراسات الأدبية أو العلمية.

وزير التعليم العالي يعلن عدد طلاب الشعبة الأدبية ضمن تنسيق المرحلة الأولى

وفي وقت سابق، كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن عدد الطلاب المرشحين خلال تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات والمعاهد المصرية من طلاب الشعبة الأدبية وبلغ نحو 73108 طلاب وطالبة، وذلك بإجمالي 109537 طالباً وطالبة.