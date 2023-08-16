استعلم الآن عن ترقيتك.. إطلاق الموقع الإلكتروني للتنظيم والإدارة لحركة 2023

يستطع موظفو الجهاز الإداري للدولة الاستعلام الآن عن ترقيتهم للدرجة الأعلى، من خلال الموقع الإلكتروني، الذي أطلقه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الأربعاء، للاستعلام عن ترقيات الموظفين 2023.

الاستعلام الآن عن ترقيات 2023

ووافق الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على قرار ترقية موظفي الجهاز الاداري للدولة، في حركة ترقيات 2023، الذين توافرت فيهم شروط الترقيات للدرجة الوظيفية الأعلى بالقرار رقم 121 لسنة 2023، الذي تضمن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ووفقا للقرار فإنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم.

موقع الاستعلام عن ترقيات 2023

ويستطيع موظفو الجهاز الاداري للدولة، من الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والعاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الاسيتعلام عن ترقياتهم من هنـــــــــــــــــــــــا .

جدير بالذكر أن الفئات المستحقة للترقيات في 2023 ، الذين خضعوا للشروط التالية وتوافرت فيهم أحكام ترقيات 2023 على النحو التالي:

- استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها حتى 30 يونية 2023، على أن تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها.

- حصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

- الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء «امتياز» عن العام 2022 على الأقل، وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز.

- الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة.

- الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.

- حرمان الموظف من الترقية إذا لم يتم محو الجزاء الموقع عليه.