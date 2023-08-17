معاهد متاحة في تنسيق المرحلة الثانية لشعبة علمي رياضة

أتاحت وزارة التعليم العالي التقديم إلى تنسيق المرحلة الثانية وتسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق بداية من يوم الثلاثاء 15 أغسطس، وحددت العديد من المعاهد المتاحة في المرحلة الثانية للتنسيق لشعبة علمي رياضة.

معاهد متاحة لطلاب علمي رياضة بالمرحلة الثانية بالتنسيق للجامعات

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة التقديم في مختلف المعاهد المتاحة في المرحلة الثانية للتنسيق، بعد فتح التنسيق للحاصلين علي 60% فأكثر الحد الأدنى للمرحلة الثانية وجاءت المعاهد كالآتي:

المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس تجارة انجليزى

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام شعبة هندسة 6 أكتوبر

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام شعبة ادارة الأعمال

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية

إدارة وسكرتاريةالإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات

نظم المعلومات الإداريةالإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

الأكاديمية الحديثة بالمعادى

اقتصاد واداره ومحاسبة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات التكنولوجى

العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح التكنولوجي العالي 10 رمضان

إدارة أعمال التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات إدارية بالمقطم

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية رياضة

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالي ترميم الآثار بأبي قير

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

العالي حاسبات و نظم تجمع أول

العالي خدمه اجتماعيه 6 أكتوبر العالي خدمه اجتماعيه المنصوره

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزهالعالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالي للعلوم الإدارية 6 اكتوبر

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للغات 6 اكتوبرالعالي للغات بمصر جديده

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبرالعبور

العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إداره

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

العلوم الزراعية البيئية العريش

الفراعنة العالي إدارة أعمال

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

سقاره بمصروفات رياضة

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدةالقاهرة

العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم