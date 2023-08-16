سيول على مرتفعات سانت كاترين رغم تحسن الأحوال الجوية (فيديو)

شهدت منطقة سانت كاترين أمطارًا غزيرة وصلت إلى حد السيول اليوم، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس وظهور السحب الرعدية، كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثرها على المرتفعات، وفقا لمقطع فيديو نشرته الهيئة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، كما يكون هناك اضطرابًا في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح تتراوح بين 50 و 60 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين مترين إلى ثلاثة أمتار.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.