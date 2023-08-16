حالة الطقس الأيام المقبلة.. أمطار وسيول واضطراب في الملاحة

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة في كافة محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن الصعيد، ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا حول توقعات طقس 72 ساعة مقبلة وأبرز الظواهر الجوية، مشيرة إلى احتمالية ظهور السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء.

توقعات حالة الطقس الأيام المقبلة

ويستمر اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد عن حالة الطقس الأيام المقبلة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كيلومترا/ س، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 و3.5 متر.

وأشار خبراء الأرصاد في توقعات حالة الطقس الأيام المقبلة، إلى سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من جنوب سيناء، وقد تكون رعدية أحيانا، وتصل إلى حد السيول على سانت كاترين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الخميس 17 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 18 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 19 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة والمحسوسة 43 مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.