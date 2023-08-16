6 فئات يستحقون ترقيات يوليو 2023.. تعرف عليهم

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، بدء حركة الترقيات لموظفي الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016.

الفئات المستحقة للترقيات في 2023

كما أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الموقع الإلكتروني للاستعلام عن ترقيات 2023 من هنا؛ تيسيرا على موظفي الجهاز الإداري للدولة والمستحقين للترقيات 2023، والذين حددهم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقا لمواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، والخاصة بترقية الموظفين المستحقين لـ الترقيات في يوليو 2023، وهي كالتالي:

1- كل موظف استوفى شروط شغل الوظيفة المرقى إليها حتى 30 يونيه 2023، على أن تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها.

2- كل موظف نجح في الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

3- كل موظف على درجة في الوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) تكون ترقيته بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء «امتياز» عن العام 2022 على الأقل، وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز.

4- كل موظف بالدرجة الوظيفية التخصصية، تكون ترقيته للدرجة التخصصية الأعلى بالاختيار في حدود النسب الواردة.

5- تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.

6- كل موظف سجله الوظيفي الإلكتروني المحدث خاليا من أي عقوبات جنائية تمنعه من الترقيات.

موافقة مجلس الوزراء على ترقيات 2023

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق في 26 يونيو الماضي، على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.