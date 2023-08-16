مصرع طفل غرقا في ترعة بالبحيرة

لقى طفل مصرعه غرقاً داخل ترعة الطلاينة التابعة لقرية زهور الأمراء بنطاق مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

غرق طفل في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد استقبال المستشفى جثة طفل جراء غرقه وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة.

انتشال الجثة وتحرير محضر

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لطفل يدعى « فرج محمد سعد»، 14سنة، مقيم قرية زهور الأمراء الدلنجات.

وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزي وتحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث