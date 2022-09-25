مصرع طفل غرقاً في ترعة بالبحيرة والنيابة تبدأ التحقيق

لقى طفل مصرعه غرقاً في إحدى الترع بقرية «شركة الدواجن»، التابعة لجهاز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، وجرى نقل جثة الطفل إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطاراً بغرق طفل

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث غرق بقرية شركة الدواجن التابعة لجهاز غرب النوبارية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ.

تحديد هوية الطفل المتوفى

بالفحص، تبين وفاة «شريف محمد عطية»، 4 سنوات، مقيم بغرب النوبارية، وجرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم بالواقعة.