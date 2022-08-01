مصرع طفل غرقاً في ترعة قرية «كوم شريك» بالبحيرة

لقى طفل مصرعه غرقاً في الرياح البحيري بقرية «كوم شريك»، التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

إخطار بغرق طفل في الرياح البحيري

ورد إخطار إلى أجهزة مديرية أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى كوم حمادة العام جثة طفل، لقى مصرعه غرقاً في ترعة قرية «كوم شريك»، التابعة لذات المركز، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من رجال الإنقاذ النهري، وجرى انتشال الجثة وتبين غرق الطفل أثناء استحمامه بترعة قرية «كوم شريك»، التابعة لمركز كوم حمادة.

تحديد هوية الطفل المتوفي

وبالفحص تبين وفاة طفل يُدعى «عبدالمقصود سعيد عبدالمقصود الأخسر»، 13 سنة، مقيم بقرية «الطيرية»، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.