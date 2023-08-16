أحد عواقل سيوة: مشكلة الصرف الزراعي موجودة من 40 سنة.. والسيسي حلها

أكد الشيخ مسعود إدريس أبوزهرة من عواقل واحة سيوة، سعادته الكبيرة بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمطروح، مشيرًا إلى أن الرئيس وعدهم من قبل بمشروعات الصرف الزراعي في سيوة ونجح بالفعل في حل مشكلة الصرف الزراعي.

مشكلة الصرف الزراعي في سيوة منذ 40 عاما

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن مشكلة الصرف الزراعي في سيوة منذ 40 عاما، مشيرًا إلى أن الأراضي امتلأت بالمياه بسبب المياه الجوفية.

وأشار إلى أن أهالي سيوة يطالبون بحل مشكلة الصرف الزراعي منذ 30 عاما، والرئيس السيسي أمر بحلها على الفور، مؤكدًا أنهم شقوا ترعة بطول يزيد على 42 كيلومترا لحل مشكلة الصرف الزراعي، معتبرًا أن هناك خيرا كبيرا قادما لسيوة.

ولفت إلى أنهم توقعوا اهتمام الرئيس السيسي بسيوة، مطالبًا بأن يتم تشغيل المطار للأعمال المدنية من أجل جذب السياحة لمدينة سيوة بسبب تردد السياح عليها، مؤكدًا أن تشغيل مطار سيوة سيعمل على زيادة السياحة في سيوة.